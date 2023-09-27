Скорпионы, Козероги и Девы — вот лидеры 2024 года: будут успешны во всем (деньги потоком, мир и любовь)

Скорпионам, Козерогам и Девам весь 2024 год будет сопутствовать удача. Поэтому, если сейчас что-то не получается, не стоит расстраиваться, у вас все впереди.
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Как только наступит новый год, вы почувствуете, как все станет намного проще и легче. Произойдет это благодаря вмешательству высших сил.
Зеленый Деревянный Дракон, который является символом следующего года, возьмет людей, рожденных под этими созвездиями под свою опеку и будет им помогать в каждом шаге.
У Скорпионов, Козерогов и Дев в 2024 году словно откроется второе дыхание, им захочется достигать больших высот и добиваться того, о чем раньше они и мечтать не смели. Это будет расцвет их жизни.
Источник: rsute.ru