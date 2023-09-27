Рыбы, Раки и Львы — абсолютные везунчики в октябре и ноябре: деньги рекой, новая любовь

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Рыбы, Раки и Львы окажутся в белом списке у судьбы. Представителей этого зодиакального круга ждет удача в любви, возможны новые перспективные отношения, благополучие в финансовом плане — их доход будет стабильным, а также успех в творчестве.

Многие сумеют отвлечься от забот и суеты, устроив себе отдых: октябрь идеально подойдет для отпуска или путешествия. Вдали от дома эти знаки могут встретить любовь всей своей жизни. Те, у кого уже есть партнер, будут наслаждаться идиллией.

По материалам sterlegrad