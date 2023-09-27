Хирон в Овне изменит судьбу одного знака зодиака: через три дня не узнает свою жизнь

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Их астрологическими благодетелями на неделе станут Церера в Скорпионе и Хирон в Овне, которые призывают сохранять непредвзятость и искать разные пути к одной цели.

Не позволяя догмам и стереотипам влиять на восприятие мира, Хирон напомнит Ракам, что ошибки — это не преграда на пути к успеху, а уроки, которые помогают расти и развиваться.

Это станет отправной точкой для представителей данной зодиакальной системы, которые возьмут мощный курс на улучшение своей жизни, рост и созидание.

Источник: rsute.ru