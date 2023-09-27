Путь перерождения для Овнов, Близнецов, Львов и Весов — короли фортуны с 1 по 31 октября

Эксперт в области развития личности и управления судьбой Роберт Оксузян поделился прогнозом для некоторых знаков зодиака, назвав их миссию с 1 по 31 октября.
Овны
Их ждет вполне удачный период. И все благодаря тому, что позитивная энергия будет наполнять Овнов весь месяц. Они задумаются о пополнении в семье, зачатии. В это время важно заботиться о себе.
Новые планы в будущем приведут Овнов к денежному изобилию. Этот месяц пройдет благополучно, без сложностей. В октябре этот знак может познакомиться с важным человеком. Возможно, именно с ним они проведут всю свою жизнь.
Близнецы
События потребуют от них интеллектуальной включенности. Близнецам стоит расписать свой план действий для того, чтобы четко понимать, куда им двигаться дальше. Важно проработать негативные установки. Они мешают Близнецам развиваться. Отсюда и торможение финансовой энергии. Этот знак не позволяет себе реализовывать свой потенциал в полной мере.
Личная жизнь в этот период вполне гармонична, многие представители знака будут решать старые проблемы, сглаживать недопонимание.
Львы
Могут внутренне перегреваться, это помешает двигаться вперед. Львам важно помнить, что они творцы своей судьбы. Октябрь потребует от этого знака держать в уме четкое понимание, куда они намерены двигаться и зачем им это нужно.
Порадует стабильная денежная энергия, Львы могут много достичь. Правда, им придется и потрудиться. В личном плане все спокойно и даже немного скучно.
Весы
Совершат благоприятное движение в октябре, которое приведет их к цели. Энергия Весов будет гармоничной, и это также имеет отношение и к финансам. Этому знаку зодиака не повредит раскрыть свой внутренний потенциал. В личном плане Весам стоит провести время с семьей, наладить крепкие отношения. Одинокие могут пропустить важную встречу из-за суеты ежедневных забот.
По материалам 7days