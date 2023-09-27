Путь перерождения для Овнов, Близнецов, Львов и Весов — короли фортуны с 1 по 31 октября

Эксперт в области развития личности и управления судьбой Роберт Оксузян поделился прогнозом для некоторых знаков зодиака, назвав их миссию с 1 по 31 октября.

Овны

Их ждет вполне удачный период. И все благодаря тому, что позитивная энергия будет наполнять Овнов весь месяц. Они задумаются о пополнении в семье, зачатии. В это время важно заботиться о себе.

Новые планы в будущем приведут Овнов к денежному изобилию. Этот месяц пройдет благополучно, без сложностей. В октябре этот знак может познакомиться с важным человеком. Возможно, именно с ним они проведут всю свою жизнь.

Близнецы

События потребуют от них интеллектуальной включенности. Близнецам стоит расписать свой план действий для того, чтобы четко понимать, куда им двигаться дальше. Важно проработать негативные установки. Они мешают Близнецам развиваться. Отсюда и торможение финансовой энергии. Этот знак не позволяет себе реализовывать свой потенциал в полной мере.

Личная жизнь в этот период вполне гармонична, многие представители знака будут решать старые проблемы, сглаживать недопонимание.