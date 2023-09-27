Что будет с деньгами Тельцов, Львов, Стрельцов и Козерогов с 1 по 20 октября — премии, бонусы

Таролог Саона в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro назвала знаки зодиака, которым нужно присмотреться к своему финансовому положению. Одних ждет достаток, вторых — незапланированные траты.
Тельцы
У Тельцов с 1 по 20 октября будет период финансового роста. Деньги, полученные в этот период времени, лучше отложить на черный день. Будут возникать соблазны, чтобы побаловать себя обновками, но лучше воздержаться.
Львы
Львы в период с 1 по 20 октября могут претендовать на денежный бонус. Если деньги придут легко, то расставайтесь с ними не жалея, а если придется попотеть, чтобы заработать жалование, то отнеситесь к нему бережно.
Стрельцы
У Стрельцов благоприятное время для того, чтобы тратить. Чем больше вы сейчас потратите, тем больше заработаете в ноябре и декабре. Может показаться, что на траты у вас нет денег, но это только внутренние установки. Тратьте не жалея.
Козероги
Козерогам можно как тратить, так и копить. Это благоприятный период для любого решения относительно денежных средств. Однако запрещено сорить деньгами на безделушки.