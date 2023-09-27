Что будет с деньгами Тельцов, Львов, Стрельцов и Козерогов с 1 по 20 октября — премии, бонусы

Таролог Саона в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro назвала знаки зодиака, которым нужно присмотреться к своему финансовому положению. Одних ждет достаток, вторых — незапланированные траты.

Тельцы

У Тельцов с 1 по 20 октября будет период финансового роста. Деньги, полученные в этот период времени, лучше отложить на черный день. Будут возникать соблазны, чтобы побаловать себя обновками, но лучше воздержаться.

Львы

Львы в период с 1 по 20 октября могут претендовать на денежный бонус. Если деньги придут легко, то расставайтесь с ними не жалея, а если придется попотеть, чтобы заработать жалование, то отнеситесь к нему бережно.