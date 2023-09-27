Осталось три дня: Глоба назвала знак, который встретит человека своей судьбы — любовь, брак, счастье

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Ваши чувства будут сильными и светлыми.

Астролог Тамара Глоба поведала о светлой полосе жизни, в которую вошли сейчас Скорпионы. Они уже и сами почувствовали, что судьба к ним стала более благосклонна.

Многие проекты, которые не двигались с места, вдруг быстро и успешно завершились. Жизнь вошла в спокойное русло.

На фоне этой благоприятной энергии Скорпионы обретут умиротворение и гармонию в душе, что привлечет к ним противоположный пол.

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Небольшой интерес постепенно перерастет в настоящую любовь и желание быть вместе навсегда.

Источник: rsute.ru

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