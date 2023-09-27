Осталось три дня: Глоба назвала знак, который встретит человека своей судьбы — любовь, брак, счастье

Астролог Тамара Глоба поведала о светлой полосе жизни, в которую вошли сейчас Скорпионы. Они уже и сами почувствовали, что судьба к ним стала более благосклонна.

Многие проекты, которые не двигались с места, вдруг быстро и успешно завершились. Жизнь вошла в спокойное русло.