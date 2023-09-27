Козерогам, Водолеям и Рыбам в ноябре предложат денежное место: работа мечты и жизнь в достатке

Деньги. Фото: Global Look Press

Окружение этих людей будет поражено.

Козерогам, Водолеям, Рыбам в ноябре поступит интересное предложение по работе. Обязательно стоит обдумать эту инициативу, даже если она вначале покажется неперспективной.

Дело в том, что по гороскопу этим людям светит феноменальный взлет в карьере, должность, о которой можно только мечтать.

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Это будет одновременно и интересная работа, перспективная, кроме того, она принесет немалый доход, который позволит безбедно существовать и не думать об экономии средств.

Источник: rsute.ru

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