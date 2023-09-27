Подарки судьбы: какой знак зодиака станет главным везунчиком ближайших 20 лет — Володина

По словам Володиной, у Тельцов будет яркий путь. Они научатся разбираться в людях и отстранять тех, кто им фальшиво улыбается. А таких будет много.

Тельцы также смогут приобрести то, о чем и мечтать не могли еще пять лет назад. Их жизнь заиграет новыми красками и радостями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».