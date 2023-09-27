Подарки судьбы: какой знак зодиака станет главным везунчиком ближайших 20 лет — Володина

Астролог Василиса Володина сообщила, что главными счастливцами ближайших 20 лет будут Тельцы. Представители этого зодиака, считает она, сделали много полезного для этой планеты. Теперь пришло время получать подарки судьбы.
По словам Володиной, у Тельцов будет яркий путь. Они научатся разбираться в людях и отстранять тех, кто им фальшиво улыбается. А таких будет много.
Тельцы также смогут приобрести то, о чем и мечтать не могли еще пять лет назад. Их жизнь заиграет новыми красками и радостями.
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