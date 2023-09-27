Тельцы, Девы и Весы будут поцелованы Вселенной в ноябре: жизнь в гармонии, достатке и счастье

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Тельцы, Девы и Близнецы ощутят внутри себя великую энергию, которая вдохновит их на многие благостные поступки. Окружение представителей данных зодиакальных систем будет удивляться их везению и легкости в преодолении различных препятствий.

Мечты о заработках и добрых отношениях реализуются для этих людей в полной мере. Начнется новый путь счастья и благоденствия.

Источник: rsute.ru