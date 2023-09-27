Тельцы, Девы и Весы будут поцелованы Вселенной в ноябре: жизнь в гармонии, достатке и счастье

Тельцам, Девам и Весам совсем скоро откроется благость самой Вселенной. Они избраны фаворитами высших сил.
Перед этими людьми уже в ноябре откроется путь удачи и благосостояния.
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Тельцы, Девы и Близнецы ощутят внутри себя великую энергию, которая вдохновит их на многие благостные поступки. Окружение представителей данных зодиакальных систем будет удивляться их везению и легкости в преодолении различных препятствий.
Мечты о заработках и добрых отношениях реализуются для этих людей в полной мере. Начнется новый путь счастья и благоденствия.
Источник: rsute.ru