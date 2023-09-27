Тельцы, Близнецы, Львы и Стрельцы повернут жизнь на 180 градусов: октябрь — знаковый период

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Пройдя определенные этапы, представители данных зодиакальных систем станут по-новому смотреть на мир вокруг, решатся сделать то, о чем давно мечтали, смогут совершить дерзкий прыжок ввысь к успеху. Их жизнь уже никогда не будет прежней.

Вселенная будет помогать Тельцам, Близнецам, Львам, Стрельцам на их пути осенью, отгоняя невзгоды и препятствия. Они смогут достигнуть своих целей, построить отношения мечты, заработать на безбедную жизнь в достатке.

Источник: rsute.ru