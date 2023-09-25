Откроются чакры, появится энергия и мощь: Глоба указала на три знака зодиака, которых захлестнет волной успеха и везения

Астролог Тамара Глоба назвала представителей зодиакального круга, которым крупно повезет в этот понедельник, 25 сентября.

Эти люди почувствуют, что у них словно открылись чакры, такую энергию и мощь они будут излучать.

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