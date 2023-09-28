Для каких знаков зодиака весна 2024 года станет самым счастливым периодом в жизни

Овен

Для Овнов будет особенно удачно складываться жизнь в начале весны. С начала до конца марта – прекрасно время, чтобы заменить ненужное старое чем-то полезным новым. Захламление дома накладывает отпечаток на вашу жизнь. Пора навести порядок в личном пространстве, а потом и в голове. От того насколько далеко вы способны зайти, зависит как сильно счастье ударит вам в голову.

Телец

Для Тельцом удачно будет складываться жизнь с конца апреля по конец мая. Это время, когда нужно расслабиться и принимать от судьбы ее дары. Будет наблюдаться активность в разных сферах жизни, но особенно бурлящей выглядит финансовый сектор. Высоки шансы значительно укрепить денежное положение, если отказаться от банковских вкладов в пользу хранения денег под подушкой.

Близнецы

К Близнецам счастье придет в конце мая, но продлится до конца лета. Это период, когда вы переосмыслите свою жизнь. Судьба будет подкидывать знаки, давать подсказки, а вы будете стремиться их разгадать.

Во время решения шарад вы обретете гармонию и познаете настоящее счастье, ведь оно не в размере банковского счета, не в количестве брендовых вещей в шкафу и даже не в наличие семьи. Счастье в гармонии внутреннего и внешнего мира, к чему вы и придете совсем скоро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».