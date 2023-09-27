Какие знаки зодиака имеют все шансы стать миллионерами зимы - начнется все после Нового года

Козерог

У Козерогов в 2024 году большие шансы заработать на фондовом рынке, особенно если вы разбираетесь в продуктах, которые предлагает рынок. Рост может быть таким резким, что вы не поверите своему счастью. Это как уснуть бедным, а проснуться миллионером.

Рыбы

Рыбы, наделенные талантами, в 2024 году могут раскрыть свой потенциал. Большие шансы добиться безбедного будущего у Рыб, которые варятся в медиа пространстве. Ниши, связанные с музыкой, кино и блогосферой, способны вас озолотить.

Дева

У Дев в 2024 году велики шансы встать на ноги. Особенно это касается Дев, которые вертятся в большом спорте. Будут не только победы и признания, но и рекламные контракты, способные сделать вас миллионерами. Девам, у которых нет ни физических данных, ни амбиций не стоит отчаиваться, потому как второй успешной сферой 2024 года для этого знака зодиака станет политика.

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