Овны, Стрельцы и Рыбы: сделают шаг вперед и переродятся на 180 градусов

Напряженный день в отношении карьеры.

Овны

Вы можете испытывать разочарование из-за длинного списка дел. Более того, у Вас может не хватить времени или средств, чтобы выполнить все из них и Вы зададитесь вопросом, как с этим справиться. Это Ваш шанс расставить приоритеты. Будьте тверды в отношении тех, кто может посягнуть на Ваше время.

Стрельцы

Положение планет может сделать вас очень решительными в вопросе получения желаемого. Возможно, это будет просто недостижимо, но это не помешает Вам сделать все возможное, чтобы это произошло. Только убедитесь, что это действительно то, что принесет Вам пользу. Есть вероятность того, что, получив это, Вы легко заскучаете и будете жалеть о том, что упустили в процессе.

Рыбы

Если Вы чувствуете себя заблокированными в проявлении своих способностей, талантов или даже чувств, то от этого не стоит отступать, а нужно принять. Возможно, Вы достигли границы своей зоны комфорта, но именно здесь Вам необходимо сделать еще один шаг вперед. И хотя из страха проще не делать этого, Космос подсказывает, что движение вперед маленькими шажками приведет вас к успеху.

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