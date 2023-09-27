Львы, Весы и Стрельцы: соединение Солнца и Плутона приведет к непоправимым последствиям с 27 сентября

Сегодняшний день может быть напряженным в отношении личной жизни, особенно в связи с мощным соединением Солнца и Плутона, которое может перевести Вас в оборонительный режим.

Львы

Мысли о безопасности могут заставить Вас принять меры по защите близких и всего важного для вас. Возможно, Вам захочется оформить дополнительную страховку или установить полную систему безопасности дома. Главное, что от этого Вы почувствуете себя лучше, это в любом случае вам не помешает, так что действуйте.

Весы

Напряженный разговор может стать поворотным моментом. Если Вы придете к соглашению или примете решение, то, скорее всего, пути назад уже не будет. Кроме того, благодаря проявлению мощного аспекта, Вас может потянуть к общению с человеком из-за его энергии и решительности. А если эта связь имеет романтическую подоплеку, то Вы можете быть в восторге от этого человека. Тем не менее, это не повод игнорировать свои глубинные ощущения.

Стрельцы

Положение планет относительно вашего знака может способствовать более откровенному подходу, вы будете не столь тактичны, как обычно. Красная планета также может подсказать Вам, что некоторые люди пользуются Вашим преимуществом. Они могут даже не осознавать этого и это может быть только в незначительной степени, но тем не менее, это вас заденет. Кроме того, вы можете неосознанно вступить в сговор. Настало время склонить чашу весов в другую сторону для Вашего же блага.

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