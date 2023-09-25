Тельцы, Львы, Девы, Весы, Стрельцы и другие знаки — везунчики до 17 октября: прут деньги и любовь

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова поделилась свежим прогнозом для некоторых знаков зодиака до 17 октября. Их ждет тотальное перерождение и магические события — они окажутся под защитой Вселенной, а значит в белом списке у судьбы.
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Тельцы могут рассчитывать только на свой холодный прогматичный ум и взвешенный подход там, где речь заходит о финансах. Погоня на деньгами успеха им не принесет, нужно будет постараться для того, чтобы заработать нужные средства. Особое внимание стоит уделить детям.
Львы будут наслаждаться достижениями предыдущего месяца. Они продолжат свое самоутверждение в новом статусе. Их ждут знакомства, полезные связи и переговоры. А вот деньги пока лучше экономить.
Девы сумеют просчитать и свои шаги, и действия окружающих. Это поможет им опередить конкурентов и поднять свою самооценку.
Весы проведут этот период наедине с собой. Им лучше всего отдохнуть от суеты, погрузиться в приятные впечатления, отправиться в путешествие.
Стрельцы будут думать только о работе. Для них наступает благоприятный период для карьерного роста или смены деятельности. Этот знак зодиака во многом преуспеет, и сможет вырасти. Это отвлечет их от мелких препятствий.
Козероги почувствуют, что у них открылось второе дыхание. Для них наступает не самый простой жизненный этап. Лучше всего извлечь урок, поблагодарить всех за опыт и идти дальше.
Рыбы будут увлечены романтикой, переживаниями и любовными чарами. Они могут попасть в зависимость от партнера, если позволят утратить себе критическое мышление. На вторую половинку нужно смотреть здраво.
По материалам 7days