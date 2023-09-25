Вот зачем судьба сводит с Козерогом, Скорпионом, Стрельцом, Водолеем и Рыбой — это знак: разворот на 180°

Астрологи поделились мнением о том, почему некоторые знаки зодиака появляются на нашем пути — с какой целью нас сталкивает судьба. В чем разгадка: далее подробно.

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Если в вашей жизни кризис — ждите Скорпиона. Рядом с этим знаком зодиака к вам придут позитивные перемены. Они помогут своей второй половинке сделать важный шаг вперед.

Стрельцы дадут шанс выйти из привычной среды, из зоны комфорта. Научат оставаться на позитивной волне, станут поддержкой и вдохновителями. С ними легко решаться на путешествия.