Чем себя вредят Овны, Львы и Скорпионы — закапывают в землю потенциал, рьяно топчут силу

Астрологи назвали знаки зодиака, которые из-за собственной взбалмошности могут навредить себе, имея просто шикарный потенциал и превосходство над другими — они закапывают все имеющиеся у них таланты, топчут свою силу.

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Овны считают, что жизнь — это соревнование. При этом они даже не задаются вопросом, какой приз их ждет. Этот знак зодиака теряет многое, когда пытается сравнить себя с другими. На самое дно их тянет зависть. Они не замечают того, как теряют свои лидерские качества. Поддавшись эмоциям, Овны могут упустить шанс подняться по карьерной лестнице. Зависть к чужим успехам может помешать им разглядеть свои шансы.

При всем своем великодушии Львы могут терзаться злобой и завистью, когда их соперники претендуют на их место под солнцем. Обидчивые и самодовольные, они любят получать комплименты и готовы на все ради похвалы. Иногда они упускают важное в стремлении понравится другим. Если кто-то оставит их позади себя, Львы будут мучиться от обиды и зависти, придумывая план мести.

Скорпионы умеют скрывать свои чувства в нужный момент. Им нравится наблюдать за окружающими со стороны, подчеркивая их недостатки и достоинства. У Скорпионов неустойчивая самооценка, если их партнер слишком хорош, они могут страдать от комплексов, считая себя недостойными. При этом они слишком ревнивы и боятся одиночества, что вторая половинка их оставит.

По материалам sterlegrad