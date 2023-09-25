В ноябре Козероги, Водолеи и Рыбы удивят всех на работе: зарплату повысят, карьера в рост

Козероги, Водолеи и Рыбы сейчас должны «принять низкий старт», ведь уже в ноябре их ждет головокружительный виток в развитии карьеры.

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Не исключено, что они сменят место работы или их серьезно повысят. На новом месте Козероги, Водолеи, Рыбы проявят себя наилучшим образом. Руководство будет в восторге от них, а коллеги начнут тихо завидовать чужому успеху.

Деньги потекут потоком на счета представителей данных зодиакальных систем и подарят ту жизнь, о которой они мечтали очень давно.

Источник: rsute.ru