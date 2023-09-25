Зачем судьба сводит с Тельцом, Раком, Девой и Скорпионом — урок на всю жизнь: перерождение

Астрологи поделились мнением о том, почему некоторые знаки зодиака появляются в нашей жизни и какую важную миссию они несут.

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Если рядом с вами Телец, это значит, что пора провести работу с ресурсами. Этот знак зодиака поможет уложить хаос в голове, непорядок в душе и разложить по полочкам все свои идеи, принципы и мечты. Тельцы сделают все, чтобы помочь вам наладить мир вокруг себя.

Раки привнесут в жизнь своей второй половинки гармонию, помогут проработать моменты из прошлого. Этот знак зодиака знает, какие методики помогут принять себя и оставить прошлое в прошлом.