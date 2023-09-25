Особый дар Овнов, Раков, Львов, Дев и Козерогов от Вселенной — все завидуют и хотят также

Астрологи назвали знаки зодиака, которые приходят в этот мир с особой силой — остальные им молча завидуют и хотят также. Этим даром их наделила Вселенная.
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Овны при всей своей импульсивности и резкости умеют трепетно относится к тем, кто им по-настоящему дорог. Их сила в том, что они станут каменной стеной для любимых. Партнер-Овен может уладить любые проблемы, они становятся идеальными супругами.
Сила Раков в том, что они могут по одному только взгляду угадать заветное желание своей второй половинки. Даже спустя 20 лет этот знак зодиака будет устраивать любимой/любимому романтические вечера и приглашать на свидания. Партнер-Рак, это в первую очередь, вдохновитель и муза.
Львы знают себе цену и готовы идти на многое, чтобы обеспечить семью материальными благами. Их отличает особая нежность. Главное — почаще их хвалить и восторгаться. Партнеры-Львы будут оберегать свою половинку от всех забот.
Девы считаются самыми придирчивыми, несносными в быту. Однако многое они могут взять на себя. Партнер-Дева никогда не оставит свою вторую половинку в беде. Если будет нужно, этот знак продежурит всю ночь у постели больного с горячим чаем и бульоном. Им свойственна забота о близких.
Беззаботная жизнь ждет тех, кто вступит в отношения с Козерогами. Они позаботятся обо всем: оплатят ЖКХ, отпуск, покупку новой техники. Этот знак остается преданным своей семье, хотя внешне может казаться слишком серьезным. Партнеры-Козероги никогда не подведут свою вторую половинку.
По материалам sterlegrad