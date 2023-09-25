Для чего в нашей жизни появляются Овны, Близнецы, Львы и Весы — неспроста: это карма

Астрологи поделились мнением о том, почему нам по жизни в определенный момент встречаются люди того или иного знака зодиака — есть ли в этом кармическая связь. Давайте разберемся: далее подробно.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».