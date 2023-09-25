Озвучиваем трех фаворитов Дракона: в 2024 году эти знаки вознесутся и увидят большие деньги

Скорпионам, Козерогам и Девам в новом году суждено увидеть великое покровительство Зеленого Деревянного Дракона. Большая удача будет сопровождать их на каждом шагу.
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Эти люди легко и просто будут достигать поставленных целей. Если они мечтали о карьере, то получат то место, которое полностью их устроит.
Если грезили о деньгах, то увидят стабильный финансовый поток, дарующий многие блага.
Если важны чувства, любовь, семья, то и это будет достигнуто.
Источник: rsute.ru