«Полнолуние расшатывает энергетический фон»: Глоба срочно предупредил о грядущем 29 сентября

Финальная неделя сентября насыщена различными событиями на небе. Одно из центральных — это полнолуние. Астролог Богдан Глоба, сын Павла и Тамары Глобы, в своем астропрогнозе на семидневку остановился на нем подробнее.

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В этот день резонировать от полной Луны будут все сферы жизни. Многие люди ощутят даже творческий подъем и желание свернуть горы. Но Глоба советует браться за решение тех дел, что спорятся, и не загонять себя.