«Полнолуние расшатывает энергетический фон»: Глоба срочно предупредил о грядущем 29 сентября

Финальная неделя сентября насыщена различными событиями на небе. Одно из центральных — это полнолуние. Астролог Богдан Глоба, сын Павла и Тамары Глобы, в своем астропрогнозе на семидневку остановился на нем подробнее.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
В этот день резонировать от полной Луны будут все сферы жизни. Многие люди ощутят даже творческий подъем и желание свернуть горы. Но Глоба советует браться за решение тех дел, что спорятся, и не загонять себя.
«Полнолуние в пятницу расшатывает энергетический фон. Одни погружаются во внутренний мир, а другие — стараются выплеснуть экспрессию во внешний. Спокойные же люди наблюдают за этим и держат внутренний дзэн», — объяснил астролог в своем телеграм-канале.