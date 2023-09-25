«Придется перенапрячься»: Глоба дал прогноз на последнюю неделю сентября

Наступила последняя неделя сентября. И это период, который астролог Богдан Глоба именует семидневкой переменных успехов, споров в содружествах и поиска личной выгоды. Каждый будет тянуть одеяло на себя, между тем, лучше помогать ближнему , отмечает звездочет.

«Ориентир стоит взять на собственные силы и чутье. Не раз придется перенапрячься, но именно за порогом того самого «больше не могу» и лежит успешное решение. Поэтому собираем силы в кулачок», - гласит прогноз Глобы-младшего.

Сын Тамары и Павла Глобы также предупредил о Полнолунии, оно наступил в пятницу, 29 сентября. Оно расшатает энергетический фон, и особо чувствительным будет неспокойно.

Всплывают несколько проблем - коммуникаций, загрязнения воздуха и водных ресурсов. Стихия не дремлет, высок риск ее бурного негодования.

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В личном плане наступает время смелых. Можно претворять в жизнь планы, реализовывать идеи, единомышленники будут рядом.