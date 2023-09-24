Володина дала четкий наказ на неделю с 25 сентября по 1 октября: любовь и деньги — время брать свое

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 25 сентября по 1 октября, назвав главные события этого периода. И особым аспектом недели будет квадрат Венеры к Урану. Он снимет оковы в отношениях и деньгах.

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Что это значит для простых людей? Одни захотят завершить токсичные отношения, другие бросят нелюбимую работу, вторые освободятся от долгов.

Еще одной темой недели станет преображение. Так, представительницы прекрасно пола захотят сменить имидж: прическу, стиль, внешность. Но меняться нужно разумно.

На первый план выйдет романтическая сфера и причиной тому Венера и Марс. Что это значит? Мужчины будут проявлять тактичность, а женщины щедрость и пылкость.

«Еще одно неплохое время для заключения брака, особенно если это пара единомышленников, готовых заявиться в ЗАГС в джинсах, поровну делить обязанности и чеки», - добавила астролог.

Полнолуние в пятницу, 29 сентября, также подчеркивает тему отношений. В парах и деловых партнерствах хорошо прояснять «я» и «мы». Искать баланс между тем, когда проявить смелость, а где взять тактичную паузу.