Карьера, любовь, деньги: для кого октябрь станет самым удачным месяцем — зависит от года вашего рождения

Тигры - 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 годы рождения. Тигры будут полны энергии и работоспособности. Удастся завершить крупные проекты и получить хорошее вознаграждение.

Змеи - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 годы рождения. Финансовое положение Змей стабильно, а обаяние на пике. Если справитесь с поручениями начальства, получите признание и новое предложение на работе.

Собаки - 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 годы рождения. Одинокие Собаки в октябре могут найти вторую половинку, а нацеленные на карьеру - получат хорошее предложение.

По материалам rsute.ru