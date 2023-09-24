Карьера, любовь, деньги: для кого октябрь станет самым удачным месяцем — зависит от года вашего рождения

Для четырех представителей восточного календаря предстоящий октябрь станет по-настоящему удачным и счастливым месяцем года.
Крысы, родившиеся в 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 годах, в октябре станут счастливыми. Месяц подарит шанс одиноким Крысам на судьбоносную встречу с перспективой крепких отношений. Октябрь идеален для Крыс в плане решения сложных вопросов в карьере и поиска дополнительных источников дохода.
Тигры - 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 годы рождения. Тигры будут полны энергии и работоспособности. Удастся завершить крупные проекты и получить хорошее вознаграждение.
Змеи - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 годы рождения. Финансовое положение Змей стабильно, а обаяние на пике. Если справитесь с поручениями начальства, получите признание и новое предложение на работе.
Собаки - 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 годы рождения. Одинокие Собаки в октябре могут найти вторую половинку, а нацеленные на карьеру - получат хорошее предложение.
По материалам rsute.ru