Настоящий фаворит Меркурия: только один знак зодиака получит шанс разбогатеть с 25 сентября

Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, который может считаться настоящим любимчиком Меркурия.
Эта капризная планета вступает в положительный аспект с Юпитером с 25 сентября и дарит свои привилегии одному представителю зодиакального круга.
Избежать финансового благополучия не удастся Рыбам. Так или иначе, а оно его настигнет.
Отличные перспективы открываются в конце сентября для Рыб. Представители этого знака зодиака будут чувствовать небывалый прилив сил и вдохновения. Возможно продвижение по службе и повышение зарплаты.
Если этого не произойдет, то все равно, финансы найдут способ, как достичь вашего кошелька. Это будет премия или же новый источник доходов.
По материалам 7days.ru