Настоящий фаворит Меркурия: только один знак зодиака получит шанс разбогатеть с 25 сентября

Зодиакальный круг. Фото: Global Look Press

Кому не удастся избежать финансового благополучия.

Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, который может считаться настоящим любимчиком Меркурия.

Эта капризная планета вступает в положительный аспект с Юпитером с 25 сентября и дарит свои  привилегии одному представителю зодиакального круга.

Избежать финансового благополучия не удастся Рыбам. Так или иначе, а оно его настигнет.

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Отличные перспективы открываются в конце сентября для Рыб. Представители этого знака зодиака будут чувствовать небывалый прилив сил и вдохновения. Возможно продвижение по службе и повышение зарплаты. 

Если этого не произойдет, то все равно, финансы найдут способ, как достичь вашего кошелька. Это будет премия или же новый источник доходов.

По материалам 7days.ru

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