Настоящий фаворит Меркурия: только один знак зодиака получит шанс разбогатеть с 25 сентября

Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, который может считаться настоящим любимчиком Меркурия.

Эта капризная планета вступает в положительный аспект с Юпитером с 25 сентября и дарит свои привилегии одному представителю зодиакального круга.

Избежать финансового благополучия не удастся Рыбам. Так или иначе, а оно его настигнет.

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