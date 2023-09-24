Любимчики космоса: только четырем знака зодиака крупно повезет с 25 сентября — карьерный рост, высокие доходы, полезные связи

Дева сможет проявить себя, и начальство это непременно заметит и отметит. Продвижение по карьерной лестнице будет плавным. Вознаграждение за работу будет в середине октября и очень щедрое.

Весы до конца сентября получат повышение или же смогут заложить хороший фундамент для будущего рывка в карьере. Беритесь за любую работу, которую поручит начальство, и не игнорируйте просьбы коллег.

Водолеи выбьются в лидеры в коллективе. В этот же период они обрастут полезными связями, которые приведут к финансовому успеху.

Отличные перспективы открываются перед Рыбами. Если даже не будет повышения по службе, то от финансового роста вам точно не отвертеться. Получите премию или откроете новый источник доходов.

По материалам 7days.ru