Мистическая сила Близнецов, Скорпионов и Водолеев — такими рождаются: дар богов

Астрологи назвали мистическую силу некоторых знаков зодиака, с которой они приходят в этот мир. Эти баловни судьбы точно знают себе цену и никогда не упустят своего — такой дар они получают при рождении. Способность добиваться цели их главное сильное качество.

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Близнецы

Знают себе цену, они считают, что все окружающие находятся у них в долгу. Эти знаки зодиака уверены, что все имеющиеся блага им нужнее, а все остальные могут и потерпеть. Эти люди требовательны, они хотят, чтобы им отдавали больше, а вот взамен от них едва ли получишь хотя бы половину. На шею к ним присесть уж точно не удастся.

Скорпионы

Привыкли получать должное внимание. Они могут оказать помощь ближнему, но если тот посмеет забыть о том, какую поддержку им оказал Скорпион, то совершит, по мнению последних, непростительный грех. Такое этот знак зодиака уж точно не забудет. Наглость и требовательность их второе счастье.

Водолеи

Они хотя и славятся своей отзывчивостью, но уверены, что и все остальные должны бежать к ним на помощь. В противность случае, они не постесняются высказать в лицо свои претензии тому, кто их якобы «подвел». Такой напор Водолеев делает их весьма амбициозными и уверенными в себе.

По материалам sterlegrad