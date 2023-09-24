Дорога счастья! Какой знак зодиака отлил в граните удачу до 2043 года - Володина

Астролог Василиса Володина уверена, что у Тельцов наступает период масштабного счастья. По ее мнению. Представителям этого созвездия будет нереально вести в ближайшие 20 лет. То есть вплоть до 2043 года.

Тельцы смогут наладить свое финансовое положение и выйти на новый уровень жизни. Дома все будет спокойно и хорошо. Родственники окружат их заботой и добротой.

Удача и счастье будут преследовать этих людей еще долго. Главное, не поддаваться соблазнам и не свернуть не на ту дорожку.

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