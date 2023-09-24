В октябре Раки и Львы встретят настоящую любовь: свадьба и дети не за горами

Раки и Львы, которые мечтали о создании крепкой семьи, скоро увидят исполнение этого желания.

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Уже в октябре представителям данных зодиакальных систем удастся встретить людей, которые впоследствии могут стать вторыми половинками.

Это будут светлые романтические чувства без капли подлости и предательства. К вам сразу будут относиться серьезно и со всей долей ответственности.

Скоро вы задумаетесь о создании семьи и рождении наследников.

Источник: rsute.ru.