Карьера, повышение и ливень из денег: что ждет Дев, Весов, Водолеев и Рыб с 25 сентября — миссия

Астролог Людмила Митрохина назвала знаки зодиака, которые сумеют добиться карьерных высот всего за 2 дня — 25 и 26 сентября станут период их процветания. В чем секрет — узнаем детально.

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Девы

Могут рассчитывать на то, что Меркурий подарим им яркую возможность проявить себя. Успех будет ждать Дев на работе, их трудоголизм не останется незамеченным вышестоящим руководством. Для этого знака продвижение по карьерной лестнице станет плавным. Зато они успеют привыкнуть к новой должности. Что касается денег, то они будут приходить до середины октября.

Весы

Рожденные под этим созвездием будут двигаться в том направлении, которое поможет им наиболее быстро получить результат в карьерном плане. Они заложит фундамент для будущего профессионального рывка. Звезды советуют им не лениться в период с 25 по 26 сентября и браться за любую работу, которую предложит руководство.

Водолеи

Окунутся в благоприятный транзит Меркурия и Юпитера. Они станут более дипломатичными. Это поможет Водолеям решить задачи, которые поставит перед ним начальство. Полезные связи выведут их на новый финансовый уровень.

Рыбы

Ощутят вдохновение и прилив сил. Своими креативными методами они удивят руководство. Если они и не получат повышения, то хотя бы финансовый достаток им обеспечен. Это может быть внеочередная премия или новый источник дохода.

По материалам 7days