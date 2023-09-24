Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября для всех знаков: что избегать, иначе — быть беде

Звездный таролог Юлия Азизбаева поделилась прогнозом на неделю с 25 сентября по 1 октября, это предзнаменование будет актуально для всех знаков зодиака.

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Таролог дала понять, что следующая неделя будет напоминать «черную трассу, на которую лучше не заезжать». Представители зодиакального круга столкнуться со сложностями и препятствиями, которые могут изменить их жизнь, и увы, не в лучшую сторону.

Принятие важных решений, все дела и проекты лучше отложить на какое-то время. Этот период идеально подойдет для отдыха. Любая спешка, стремление начать что-то новое или завершить начатое может обернутся дополнительными проблемами. Идеальным решением будет выпасть на некоторое время, отложить все дела, уделить время себя.

Зато на службе и в финансовой сфере может выпасть шанс сорвать денежный куш благодаря энергии риска. Многие сумеют проявить себя перед вышестоящем руководством, вложение средств и инвестиции также могут быть выгодными, но действовать лучше с умом.

По материалам 7days