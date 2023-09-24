Какие три знака будут в 2024 году особенно удачливы: Дракон поможет во всем

Скорпионы, Козероги и Девы будут абсолютно счастливы в 2024 году. Зеленый Деревянный Дракон избрал их своими фаворитами.
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Эти люди поймут, что такое настоящая удача и покровительство высших сил.
Их мечты будут осуществляться, как по мановению волшебной палочки. Визуализируя чаяния, они смогут добиться многого.
Скорпионы, Козероги, Девы смогут осуществить важные коммерческие проекты в следующем году и добиться впечатляющих заработков.
Источник: rsute.ru