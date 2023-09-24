Львы, Девы, Весы, Скорпионы в октябре совершат невозможное: деньги рекой польются в их карманы

Названы знаки зодиака, которые сумеют совершить настоящий прорыв на работе. Это Львы, Девы, Весы, Скорпионы.

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Они сделают головокружительный скачок в карьере уже в октябре. Руководство сможет по достоинству оценить их профессиональные качества и навыки, умение быстро реагировать, искать неординарный подход к делу.

Достойный труд получит достойную оценку в виде увеличения заработков. Деньги польются рекой на счета Львов, Дев, Весов, Скорпионов.

Источник: rsute.ru.