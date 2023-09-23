Володина окрестила один знак зодиака героем и победителем осени - деньги пойдут стеной

Астролог Василиса Володина уверена, что у Тельцов осенью 2023 года есть все шансы стать героями и победителями для самих себя. Эти люди, по ее мнению, добьются больших высот как в личной жизни, так и в финансовом плане.

Тельцы работали столько, что теперь им должно хватить заработанных средств до конца жизни. Удача точно будет этому способствовать.

Помимо этого, представителей данного созвездия ждет счастье в личной жизни. Отношения со второй половинкой наладятся.

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