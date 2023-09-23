«Меньше конфликтов, больше успешных проектов»: Володина 23 сентября обрадовала россиян

Известная телеведущая, астролог Василиса Володина поспешила с новостями. 23 сентября Солнце меняет дислокацию и покидает созвездие Девы, перемещаясь к ее соседу – Весам. Это принесет в жизнь людей перемены. И во многом, они будут благоприятными. Поскольку отныне каждый будет следить за собой и своим языком.

«Переход Солнца в Весы делает нас взвешеннее, деликатнее. Уходят порывы «брякнуть сгоряча», произведенное положительное впечатление имеет значение. Главная мотивация при этом: гармония, красота, баланс», - сообщила Володина в Телеграм.

Это время идеально подходит для того, чтобы договариваться самому или стать медиатором для кого-то ближнего.

«В целом вокруг становится меньше конфликтов и больше успешных командных проектов», - обрадовала астролог.

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