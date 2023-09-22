Овны, Тельцы, Львы и Козероги: что надлежит сделать этим знакам зодиака — разрыв кармического круга

Астролог Людмила Митрохина предупредила, что 24 сентября — непростой день для рожденных под созвездиями Овна, Тельца, Льва и Козерога. Они могут оказаться в ловушке. Что же им нужно сделать, чтобы разорвать порочный кармический круг?

24 число — единственный день сентября, неблагоприятный для Овнов. Могут быть конфликты с начальством, коллегами и второй половинкой. Будьте предусмотрительны!

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