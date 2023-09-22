Овны, Тельцы, Львы и Козероги: что надлежит сделать этим знакам зодиака — разрыв кармического круга

Астролог Людмила Митрохина предупредила, что 24 сентября — непростой день для рожденных под созвездиями Овна, Тельца, Льва и Козерога. Они могут оказаться в ловушке. Что же им нужно сделать, чтобы разорвать порочный кармический круг?
24 число — единственный день сентября, неблагоприятный для Овнов. Могут быть конфликты с начальством, коллегами и второй половинкой. Будьте предусмотрительны!
Сложности могут возникнуть и у Тельцов. Им не рекомендуется заводить новые знакомства 24 сентября, от греха подальше.
Львы будут эмоциональны и раздражительны. Есть вероятность усугубить давние проблемы. Держите себя в руках.
Козерогам тоже будет трудно. Чтобы не провоцировать окружающих, придется тщательно подбирать слова.
По материалам 7days.ru