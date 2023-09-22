Зодиакальный круг очерчен, не вырваться: четыре знака зодиака, которые окажутся в фатальной ловушке 24 сентября

Сами того не желая, эти знаки зодиака могут навредить себе с 24 сентября. Что же им нужно делать, чтобы вырваться из фатальной ловушки, рассказала астролог Людмила Митрохина. Зодиакальный круг очерчен для каждого.
Овны могут испортить себе жизнь, начав препираться с начальством. Череда приятных событий может прерваться и винить в этом нужно будет только себя. Избегайте конфликтов!
Близкие откажутся мириться с упертостью Тельца и его расточительностью. Тельцов же потянет высказать всю правду окружающим.
Львы будут излишне эмоциональными, начнут требовать много внимания к себе. Личная жизнь может дать трещину из-за нежелания идти на компромисс.
Козероги же решатся сделать вызов самому себе. Они будут намеренно создавать ситуации для проверки своих чувств и профессионализма. лучше не играйте с огнем!
По материалам 7days.ru