Зодиакальный круг очерчен, не вырваться: четыре знака зодиака, которые окажутся в фатальной ловушке 24 сентября

Сами того не желая, эти знаки зодиака могут навредить себе с 24 сентября. Что же им нужно делать, чтобы вырваться из фатальной ловушки, рассказала астролог Людмила Митрохина. Зодиакальный круг очерчен для каждого.

Овны могут испортить себе жизнь, начав препираться с начальством. Череда приятных событий может прерваться и винить в этом нужно будет только себя. Избегайте конфликтов!

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