Ангел спрячет под крылом: три знака зодиака с поворотной линией судьбы — важное случится уже в сентябре

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшие дни сентября - с 22 по 24 - для разных знаков зодиака.
Особенно удачными эти дни будут для тех, кто родился под созвездием Льва, Скорпиона и Рыб. Представители этих знаков зодиака почувствуют, словно их укроет своим крылом ангел-хранитель. Можно сказать, что у них наметится поворотная линия судьбы и произойдут важные события.
Львам удача будет сопутствовать во всем, что касается работы, хобби, отдыха и поездок с близкими людьми.
Скорпионы смогут успешно решить давно назревшие финансовые вопросы.
Рыб ждут новые достижения в работе и творчестве.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»