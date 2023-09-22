Ангел спрячет под крылом: три знака зодиака с поворотной линией судьбы — важное случится уже в сентябре

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшие дни сентября - с 22 по 24 - для разных знаков зодиака.

Особенно удачными эти дни будут для тех, кто родился под созвездием Льва, Скорпиона и Рыб. Представители этих знаков зодиака почувствуют, словно их укроет своим крылом ангел-хранитель. Можно сказать, что у них наметится поворотная линия судьбы и произойдут важные события.

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