Ангел спрячет под крылом: три знака зодиака с поворотной линией судьбы — важное случится уже в сентябре

Девушка с крыльями ангела. Фото: Global Look Press

Для кого ближайшие дни сентября станут удачными.

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшие дни сентября - с 22 по 24 - для разных знаков зодиака.

Особенно удачными эти дни будут для тех, кто родился под созвездием Льва, Скорпиона и Рыб. Представители этих знаков зодиака почувствуют, словно их укроет своим крылом ангел-хранитель. Можно сказать, что у них наметится поворотная линия судьбы и произойдут важные события.

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Львам удача будет сопутствовать во всем, что касается работы, хобби, отдыха и поездок с близкими людьми.

Скорпионы смогут успешно решить давно назревшие финансовые вопросы.

Рыб ждут новые достижения в работе и творчестве.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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