Деньги придут к этим людям сами: астролог рассказала, кто разбогатеет в 2024 году

Зеленый Деревянный Дракон — символ будущего, 2024 года. В китайском гороскопе это одно из самых могущественных существ.

Астролог Юлия Гикис объяснила, каким способом можно расположить к себе Дракона и разбогатеть в 2024 году. Деньги буквально придут к вам сами.

Но важно до конца 2023 года расквитаться со всеми долгами и нацелиться на продуктивный 2024 год.

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