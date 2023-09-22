Деньги придут к этим людям сами: астролог рассказала, кто разбогатеет в 2024 году

Зеленый Деревянный Дракон — символ будущего, 2024 года. В китайском гороскопе это одно из самых могущественных существ.
Астролог Юлия Гикис объяснила, каким способом можно расположить к себе Дракона и разбогатеть в 2024 году. Деньги буквально придут к вам сами.
Но важно до конца 2023 года расквитаться со всеми долгами и нацелиться на продуктивный 2024 год.
«Приручить дракона надо уже с самого начала года, поэтому выбираем костюмы для празднования правильно. Яркие зеленые и красные цвета позволят дракону заметить вас. Во-вторых, дракон — это символ власти и богатства. Поэтому лучше получать денежные подарки или кошелек», — отметила Юлия Гикис.
По материалам vnimanie.pro