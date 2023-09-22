Родственная душа Овна, Тельца, Водолея, Льва и других знаков — их идеальный партнер по судьбе

Гороскоп совместимости. Фото: Global Look Press

Гороскоп совместимости по знаку зодиака.

Представители зодиакального круга могут рассчитывать на взаимное чувство и ответную любовь, а также сказочный союз и крепкий брак, если им удастся встретить свою вторую половинку, с которой они будут полностью совместимы. Астрологи подсказали, кто из знаков кому подходит — эти пары созданы на небесах.

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Овны — ценители свободы

Им важно их чувство независимости. Овнам идеально подходят Львы и Стрельцы. Прочную связь они могут установить с миролюбивыми Весами.

Тельцы — стабильная связь

Удобней всего этому знаку будет с земными Козерогами и Девами. Тельцы могут установить с ними близкую связь — баланс будет поддерживаться традициями, практичностью и материальным достатком. Романтические отношения с Рыбами помогут поднять духовную сферу жизни. Найти золотую середину между чувственностью и материальными благами.

Близнецы — ценители вдумчивых дискуссий

Им в интеллектуальном плане не уступают Весы и Водолеи. Беседа с ними доставляет удовольствие. Притягивают этот знак зодиака Овны, которые ценят свободу и независимость.

Раки — эмоциональная безопасность

Им комфортно с сильными и страстными Скорпионами, которые не любят ощущать себя уязвленными. Гармоничными отношения станут с Тельцом. А вот с Козерогом у них будет прочная связь.

Львы — чувственность и страстность

Они легко сходятся с Овнами за счет их харизмы. Притягивает Львов и к Стрельцам, а также Весам. В их компании никогда не будет скучно.

Девы — интеллектуалы 

Им подходит Телец, который может быть стабильным и спокойным. С Рыбами этот знак зодиака чувствует подлинную связь. В Козерогах они ценят амбиции и практичный ум.

Весы — ценит прочные связи

Те же ценности разделяют Близнецы. Они будут вместе узнавать и исследовать новые места. Комфортно им с Водолеями и Стрельцами. Они всегда на позитиве.

Скорпионы — верят интуиции

Им важно чувство безопасности. Такое спокойствие им могут дать Раки и Козероги. Этому знаку зодиака в отношениях также подходят Тельцы. На него во всем и всегда можно положиться.

Стрельцы — ценители независимости

Идеальная компания для них — Овны. Им нравится предприимчивость этого знака зодиака. Стрельцы легко сходятся со Львами и Весами. Эти знаки ценят стабильность, гармонию, независимость и равновесие. 

Козероги — практичные и умные

Они могут найти родственную душу в Тельцах и Девах. У них схожие взгляды и ценности. А вот с Рыбами целеустремленные Козероги будут познавать новое.

Водолеи — любопытные 

Им подходят Близнецы и Весы — их отличаем ум, тяга к творчеству и саморазвитию. Лучшей половинкой для них станет Стрелец, который отличается своей общительностью и стремлением заводить новые знакомства.

Рыбы — безнадежные романтики

Им близки Тельцы. В этом знаке есть и амбициозность, и практичность, и романтичность. Также второй половинкой для этого знака зодиака могут стать Скорпионы и Раки. Их объединяют одни ценности в взгляды на жизнь. У них много общего.

По материалам Дзен-канала «Зона Прогноза»

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