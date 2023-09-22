Родственная душа Овна, Тельца, Водолея, Льва и других знаков — их идеальный партнер по судьбе

Представители зодиакального круга могут рассчитывать на взаимное чувство и ответную любовь, а также сказочный союз и крепкий брак, если им удастся встретить свою вторую половинку, с которой они будут полностью совместимы. Астрологи подсказали, кто из знаков кому подходит — эти пары созданы на небесах.

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Овны — ценители свободы

Им важно их чувство независимости. Овнам идеально подходят Львы и Стрельцы. Прочную связь они могут установить с миролюбивыми Весами.

Тельцы — стабильная связь

Удобней всего этому знаку будет с земными Козерогами и Девами. Тельцы могут установить с ними близкую связь — баланс будет поддерживаться традициями, практичностью и материальным достатком. Романтические отношения с Рыбами помогут поднять духовную сферу жизни. Найти золотую середину между чувственностью и материальными благами.

Близнецы — ценители вдумчивых дискуссий

Им в интеллектуальном плане не уступают Весы и Водолеи. Беседа с ними доставляет удовольствие. Притягивают этот знак зодиака Овны, которые ценят свободу и независимость.

Раки — эмоциональная безопасность

Им комфортно с сильными и страстными Скорпионами, которые не любят ощущать себя уязвленными. Гармоничными отношения станут с Тельцом. А вот с Козерогом у них будет прочная связь.