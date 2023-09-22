Родственная душа Овна, Тельца, Водолея, Льва и других знаков — их идеальный партнер по судьбе

Представители зодиакального круга могут рассчитывать на взаимное чувство и ответную любовь, а также сказочный союз и крепкий брак, если им удастся встретить свою вторую половинку, с которой они будут полностью совместимы. Астрологи подсказали, кто из знаков кому подходит — эти пары созданы на небесах.
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Овны — ценители свободы
Им важно их чувство независимости. Овнам идеально подходят Львы и Стрельцы. Прочную связь они могут установить с миролюбивыми Весами.
Тельцы — стабильная связь
Удобней всего этому знаку будет с земными Козерогами и Девами. Тельцы могут установить с ними близкую связь — баланс будет поддерживаться традициями, практичностью и материальным достатком. Романтические отношения с Рыбами помогут поднять духовную сферу жизни. Найти золотую середину между чувственностью и материальными благами.
Близнецы — ценители вдумчивых дискуссий
Им в интеллектуальном плане не уступают Весы и Водолеи. Беседа с ними доставляет удовольствие. Притягивают этот знак зодиака Овны, которые ценят свободу и независимость.
Раки — эмоциональная безопасность
Им комфортно с сильными и страстными Скорпионами, которые не любят ощущать себя уязвленными. Гармоничными отношения станут с Тельцом. А вот с Козерогом у них будет прочная связь.
Львы — чувственность и страстность
Они легко сходятся с Овнами за счет их харизмы. Притягивает Львов и к Стрельцам, а также Весам. В их компании никогда не будет скучно.
Девы — интеллектуалы
Им подходит Телец, который может быть стабильным и спокойным. С Рыбами этот знак зодиака чувствует подлинную связь. В Козерогах они ценят амбиции и практичный ум.
Весы — ценит прочные связи
Те же ценности разделяют Близнецы. Они будут вместе узнавать и исследовать новые места. Комфортно им с Водолеями и Стрельцами. Они всегда на позитиве.
Скорпионы — верят интуиции
Им важно чувство безопасности. Такое спокойствие им могут дать Раки и Козероги. Этому знаку зодиака в отношениях также подходят Тельцы. На него во всем и всегда можно положиться.
Стрельцы — ценители независимости
Идеальная компания для них — Овны. Им нравится предприимчивость этого знака зодиака. Стрельцы легко сходятся со Львами и Весами. Эти знаки ценят стабильность, гармонию, независимость и равновесие.
Козероги — практичные и умные
Они могут найти родственную душу в Тельцах и Девах. У них схожие взгляды и ценности. А вот с Рыбами целеустремленные Козероги будут познавать новое.
Водолеи — любопытные
Им подходят Близнецы и Весы — их отличаем ум, тяга к творчеству и саморазвитию. Лучшей половинкой для них станет Стрелец, который отличается своей общительностью и стремлением заводить новые знакомства.
Рыбы — безнадежные романтики
Им близки Тельцы. В этом знаке есть и амбициозность, и практичность, и романтичность. Также второй половинкой для этого знака зодиака могут стать Скорпионы и Раки. Их объединяют одни ценности в взгляды на жизнь. У них много общего.
По материалам Дзен-канала «Зона Прогноза»