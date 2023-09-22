Судьба, Водолеев, Дев, Львов и Козерогов — карьера, деньги, любовь: Глоба — миссия на остаток года

Тамара Глоба поделилась прогнозом на вторую половину 2023 года, рассказав, что ждет некоторые знаки зодиака. Они вступят в эпоху процветания.
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Водолеи
На повестке дня будут семейные трудности — возможны ссоры с противниками или партнерами. Накроют домашние хлопоты, ремонты и строительство. Осень пройдет в заботах о семье и доме. Водолеям важно следить за своим здоровьем. В октябре и ноябре лучше избегать дальних дорог. Планировать будущее нужно с друзьями, любовь и поддержка будет ждать вдали от дома.
Девы
У этого знака зодиака в середине октября и в начале ноября сорвутся важные поездки, встречи и договоры. Их ждут расходы и потери. Им придется потратить немало сил для восстановления личных отношений. Опорой станут любимые и близкие. Заботы о семье и доме, успехи детей будут важны зимой.
Львы
Звезды советуют им осенью беречь детей и любимых друзей. Важным моментом станет восстановление старых связей. Помощь окажут родственники. С лета — и в течение последующих двух лет пригодятся прежние знания. На службе кардинальные перемены в ноябре. Этот месяц, как впрочем, и декабрь будут отмечены интеллектуальными, творческими, деловыми успехами.
Козероги
Этот знак зодиака будет нуждаться в опоре. И поддержку им окажут близкие. Вплоть до конца года они будут черпать эту силу.
«Вторая половина осени отмечена кардинальными переменами в делах карьеры, любовь и личный успех вдали от дома. Дружеская поддержка станет наиболее ценной осенью и зимой. В конце года вы лишний раз оцените добрую помощь тех, кому вы дороги», - добавила астролог.
По материалам rusradio