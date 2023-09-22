Судьба, Водолеев, Дев, Львов и Козерогов — карьера, деньги, любовь: Глоба — миссия на остаток года

Тамара Глоба поделилась прогнозом на вторую половину 2023 года, рассказав, что ждет некоторые знаки зодиака. Они вступят в эпоху процветания.

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Водолеи

На повестке дня будут семейные трудности — возможны ссоры с противниками или партнерами. Накроют домашние хлопоты, ремонты и строительство. Осень пройдет в заботах о семье и доме. Водолеям важно следить за своим здоровьем. В октябре и ноябре лучше избегать дальних дорог. Планировать будущее нужно с друзьями, любовь и поддержка будет ждать вдали от дома.

Девы

У этого знака зодиака в середине октября и в начале ноября сорвутся важные поездки, встречи и договоры. Их ждут расходы и потери. Им придется потратить немало сил для восстановления личных отношений. Опорой станут любимые и близкие. Заботы о семье и доме, успехи детей будут важны зимой.