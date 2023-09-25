Овны, Близнецы, Девы: берегите здоровье с 25 сентября - дальше будет новый этап

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Овны

Для некоторых Овнов сегодняшний день может оказаться утомительным, так как вас могут беспокоить неясные боли. Однако если есть возможность, то в ваших интересах заняться легкой физической нагрузкой, чтобы сохранить активность. Помните, что негативное мышление также может усугубить проблемы со здоровьем. Старайтесь сохранять позитивный настрой, так как это будет способствовать укреплению иммунной системы и предотвращению ухудшения состояния здоровья.

Близнецы

Сегодня вас может беспокоить аллергия, заложенность носа и слезящиеся глаза. Не стоит пренебрегать этим, так как при отсутствии своевременного лечения аллергия может усугубиться.

Девы

Вплане здоровья сегодня могут возникнуть небольшие проблемы. Есть вероятность, что Вас будут беспокоить частые боли и ломота. Проблема может усугубиться, так как причину будет трудно диагностировать. Однако в ваших интересах переключить свое внимание на позитивные вопросы и просто оставить эти мелкие проблемы со здоровьем в прошлом. Не стоит ожидать, что в это время Вы заболеете чем-то серьезным.

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