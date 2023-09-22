Что будет с деньгами Скорпионов, Львов, Стрельцов, Весов и Дев — прибыль с 1 по 31 октября

Шаманка Кажетта Ахметжанова специально для сайта Teleprogramma.pro поделилась финансовым прогнозом на октябрь, предупредив некоторые знаки зодиака.

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Львы

Эти баловни судьбы могут рассчитывать на щедрый дар от высших сил. Пока этот знак только раздумывает над тем, как ему повысить свой доход, а Вселенная все уже сделала за него. Львы могут получить значительные дивиденды или проценты по вкладам. Эти средства пойдут на погашение имеющихся у этого знака зодиака задолженностей.

Девы

Руководство сделаем им приятное предложение, которое будет касаться повышения их профессионального уровня. Звезды советуют им тут же согласиться. Благодаря курсам по повышению квалификации Девы отроют перед собой новые возможности.

Весы

Им в октябре стоит повысить свою финансовую грамотность. Звезды призывают этот знак зодиака пересмотреть свои траты и отказаться от дорогих приобретений. Для Весов октябрь пройдет в режиме разумной экономии.

Скорпионы

Им не стоит отказываться от выгодных проектов, только потому что им кажется, будто они не потянут их финансово. Лучшим решением будет проанализировать свой бюджет. Скорпионы сумеют накопить нужную им сумму.

Стрельцы

Решатся на покупку того, о чем они давно мечтали. И все благодаря тому, что их финансовое состояние будет отличаться стабильностью. Доход Стрельцов повыситься за счет дополнительного заработка. Также многие представители знака могут рассчитывать на финансовую помощь от родственников.