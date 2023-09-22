Чем на самом деле Водолеи, Тельцы, Козероги и Овны рискуют в октябре — главный совет

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro поделилась прогнозом на октябрь, сделав предупреждение некоторым знакам зодиака.

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Овны

Всеми силами будут пытаться улучшить свое материальное состояние. Так, они захотят избавиться от чужого руководства и начать зарабатывать самостоятельно. Для этого Овнам придется взять на себя всю ответственность и лично определять задачи. Главное — подключить голову, чтобы не наломать дров. Представители этого знака в позитивном прогнозе могут рассчитывать на хорошую прибыль. Им нельзя пасовать перед трудностями.

Тельцы

Рожденные под этим созвездием именно в октябре забудут об осторожности. Тельцы могут решиться на какие-то финансовые манипуляции, к примеру, инвестиции, из-за отчаянного желания разбогатеть. Им категорически не стоит лезть в незнакомую область. Лучше всего изучить финансовые возможности и рынок. Иначе всю оставшуюся жизнь Тельцы будут сокрушаться о своих потерях.

Козероги

Им вскружит голову финансовый успех. Звезды советуют им не терять бдительность. В любой момент конкуренты могут дать о себе знать. Этому знаку лучше всего не рисковать благосостоянием своего дела. Кроме того, ошибкой станет и то, если они захотят спустить весь свой доход сразу после получения. В середине октября этот знак столкнется с непредвиденными тратами.

Водолеи

Этому знаку зодиака категорически нельзя доверят свои финансы посторонним людям, даже если вы не сомневаетесь в их ответственности. В случае, если Водолеи столкнуться с неудачными вложениями, их советчики ничего не потеряют. Им нужно самим вникать во все дела, изучать акции рынка.