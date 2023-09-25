Каким знакам зодиака сказочно повезет в 2024 году - миссия будет выполнена

Лев

Львы по своей натуре короли. Им идет быть большими начальниками, ведь вокруг Львов всегда крутится энергия денег, влияния и уважения. Если в будущем году Львы сумеют организовать собственный бизнес, то они выполнят свою главную миссию. У людей, рожденных под знаком Льва, которые уже имеют свое дело, то же есть шанс выполнить миссию. Для этого нужно укрепить позиции: сформировать команду, повысить качество товаров или услуг, а может организовать расширение.

Скорпион

Скорпионы в будущем году сумеют выполнить свою миссию, если займутся расширением семьи. Им нужны новые люди и не важно, как они появятся в вашем доме, важно чтобы появились на правах родства. Может вы выйдете замуж или заведете ребенка, ваш сын женится или дочь подарит внука. В общем в 2024 году Скорпионам следует оберегать уют семьи, чтобы она расширилась.

Весы

У Весов 2024 год тоже можно назвать сказочно счастливым ведь их миссия будет состоять в карьером росте, а планеты складываются таким образом, что для достижения этой миссии Весам нужно делать не так уж много: ходить на работу, не опаздывать и хоть что-то делать. Такие легкие условия планеты не просто так приготовили для Весов. Дело в том, что эти трудоголики так долго вкладывались в работу, что она наконец-то ответит им взаимностью.

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