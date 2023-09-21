Тельцы, Раки, Львы, Девы, Весы и другие знаки — везунчики на неделе до 1 октября: прет удача

Астролог Ирина Душкина поделилась прогнозом на период с 25 сентября по 1 октября, рассказав, что ждет некоторых знаков зодиака. Они найдут себе новую цель.

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Тельцы всю неделю с 25 сентября будут наполнены энтузиазмом. Финансовая стабильность поможет им планировать крупные приобретения, о которых они давно мечтали. Вместе с партнером этот знак зодиака будет строить планы на будущее, самые уверенные решат связать себя узами брака. Здоровье будет на высоте.

Раки могут рассчитывать на приобретение нового опыта в профессиональной сфере. Финансовая сторона предоставит им шанс увеличит доходы. Для этого представителям этого зодиакального круга придется осваивать новые знания и получать полезные навыки.

Положительный настрой Львов обеспечит им успех в профессиональных делах. Они с блеском выполнят самую сложную работу. Этот знак зодиака может рассчитывать на подарки и знаки внимания от второй половинки. Лучше не игнорировать свое здоровье.

«Переедание может стать главной проблемой для самочувствия Львов», — добавили астрологи.

Девы будут праздновать победу и свершения на службе. Они смогут добиться много в профессиональном плане. Многие решатся на смену работы. Это поможет им подняться вверх по карьерной лестнице, финансовая сторона также не будет давать поводов для беспокойства.