Тельцы, Раки, Львы, Девы, Весы и другие знаки — везунчики на неделе до 1 октября: прет удача

Астролог Ирина Душкина поделилась прогнозом на период с 25 сентября по 1 октября, рассказав, что ждет некоторых знаков зодиака. Они найдут себе новую цель.
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Тельцы всю неделю с 25 сентября будут наполнены энтузиазмом. Финансовая стабильность поможет им планировать крупные приобретения, о которых они давно мечтали. Вместе с партнером этот знак зодиака будет строить планы на будущее, самые уверенные решат связать себя узами брака. Здоровье будет на высоте.
Раки могут рассчитывать на приобретение нового опыта в профессиональной сфере. Финансовая сторона предоставит им шанс увеличит доходы. Для этого представителям этого зодиакального круга придется осваивать новые знания и получать полезные навыки.
Положительный настрой Львов обеспечит им успех в профессиональных делах. Они с блеском выполнят самую сложную работу. Этот знак зодиака может рассчитывать на подарки и знаки внимания от второй половинки. Лучше не игнорировать свое здоровье.
«Переедание может стать главной проблемой для самочувствия Львов», — добавили астрологи.
Девы будут праздновать победу и свершения на службе. Они смогут добиться много в профессиональном плане. Многие решатся на смену работы. Это поможет им подняться вверх по карьерной лестнице, финансовая сторона также не будет давать поводов для беспокойства.
Весы проведут всю неделю до 1 октября в трудах и заботах. Это поможет им достичь впечатляющих успехов в финансовой сфере. Романтическая часть жизни удачной будет у тех Весов, кто ищет долгосрочные и стабильные отношения.
Скорпионы должны уделить внимание родственникам. Заботы не будут тяготить этот знак зодиака. Они могут рассчитывать на хорошее финансовой вознаграждение к концу недели. Состояние здоровья Скорпионов будет хорошим, обратить внимание стоит только на наследственные заболевания.
Стрельцы особое внимание уделят романтической сфере. Одинокие представители знака наконец-то влюбятся, и это будет взаимно. Эти отношения станут яркими, бурными. Однако их можно охарактеризовать как стабильные. Пока служба не требует от Стрельцов повышенного внимания к делам.
По материалам marieclaire.ru