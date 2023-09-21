Главные события в жизни Овнов, Близнецов, Козерогов и Рыб — с 25 сентября по 1 октября

Астролог Ирина Душкина поделилась прогнозом на период с 25 сентября и по 1 октября, назвав знаки зодиака, которых ждет трансформация. Эти баловни судьбы не стоят на месте.

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Овны

Проведут этот период в переживаниях — их будет волновать романтическая сторона. Затем Овны с головой уйдут в свои дела, события будут развиваться стремительно до такой степени, что у них не останется времени для рефлексии. Этот знак зодиака может рассчитывать на вознаграждение за такую трату сил и энергии. Здоровье Овнов будет стабильным. Их ждут перспективные поклонники.

Близнецы

Этот знак зодиака ждет благополучный период в материальном плане. Они смогут решить до 1 октября все важные финансовые вопросы. Денежные поступления будут достаточно солидными. Близнецы могут рассчитывать на повышение, что увеличит из ежемесячный доход.