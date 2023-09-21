Главные события в жизни Овнов, Близнецов, Козерогов и Рыб — с 25 сентября по 1 октября

Астролог Ирина Душкина поделилась прогнозом на период с 25 сентября и по 1 октября, назвав знаки зодиака, которых ждет трансформация. Эти баловни судьбы не стоят на месте.
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Овны
Проведут этот период в переживаниях — их будет волновать романтическая сторона. Затем Овны с головой уйдут в свои дела, события будут развиваться стремительно до такой степени, что у них не останется времени для рефлексии. Этот знак зодиака может рассчитывать на вознаграждение за такую трату сил и энергии. Здоровье Овнов будет стабильным. Их ждут перспективные поклонники.
Близнецы
Этот знак зодиака ждет благополучный период в материальном плане. Они смогут решить до 1 октября все важные финансовые вопросы. Денежные поступления будут достаточно солидными. Близнецы могут рассчитывать на повышение, что увеличит из ежемесячный доход.
«Романтическая часть жизни не будет в приоритете у типичных представителей этого воздушного знака, которые предпочтут проводить свободное время в компании близких друзей и единомышленников», — добавили астрологи.
Водолеи
С 25 сентября почувствуют прилив сил и энергии. Служба порадует их интересными задачами, финансовая выгода будет бесспорной. Водолеев ждет приятная встреча с друзьями. Этот знак зодиака будет приковывать к себе внимание окружающих. Семейные представители знака будут купаться в лучах восхищения своей второй половинки. Этот период идеально подходит для совместного времяпровождения.
Рыбы
В спокойном ритме приведут все свои текущие дела в порядок. Особенно это касается тех задач, которые они постоянно откладывали. В сфере отношений у Рыб пока затишье. Звезды советуют им сделать паузу и сосредоточиться на домашних делах и службе. Отношения получат свое дальнейшее развитие через небольшой промежуток времени.
По материалам marieclaire.ru